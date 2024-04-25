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Захарова: Трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении сохраняют свою актуальность

Захарова: Трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении сохраняют свою актуальность Комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении сохраняет свою актуальность.
Внешняя политика
25 апреля 2024 г. 13:57
Захарова: Трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении сохраняют свою актуальность
Мария Захарова

Комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении сохраняет свою актуальность.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая вопрос армянского журналиста о выводе российских миротворцев из Карабаха.

Она отметила, что официально ни одна из сторон договоренности от 9 ноября 2020 не дезавуировала.

Захарова также ответила на вопрос о якобы уничтожении армянских памятников культуры в Карабахском регионе Азербайджана.

"Учитывая регулярные взаимные обвинения Армении и Азербайджана в связи с уничтожением памятников культуры, памятников истории, религиозных объектов, мы призываем Баку и Ереван сделать этот вопрос темой двусторонних переговоров. Мы со своей стороны готовы оказать любое необходимое содействие по данной теме", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında üçtərəfli razılaşmalar aktual olaraq qalır
Версия на английском языке Zakharova: Tripartite agreements between leaders of Russia, Azerbaijan and Armenia remain relevant

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