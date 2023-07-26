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Захарова: Тесное взаимодействие России и Азербайджана - один из ключевых элементов стабильности в регионе

Захарова: Тесное взаимодействие России и Азербайджана - один из ключевых элементов стабильности в регионе Прочное и тесное взаимодействие России и Азербайджана является одним из ключевых элементов стабильности и на Южном Кавказе.
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 13:18
Захарова: Тесное взаимодействие России и Азербайджана - один из ключевых элементов стабильности в регионе
Мария Захарова

Прочное и тесное взаимодействие России и Азербайджана является одним из ключевых элементов стабильности и на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что после подписания российско- азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии связи между двумя странами развиваются на качественно новом уровне.

"Мы разделяем высказанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым высокую оценку состояния двусторонних отношений. После подписания российско-азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии наши связи развиваются на качественно новом уровне", - заявила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq regionda sabitliyin əsas elementlərindən biridir”

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