Захарова: Тесное взаимодействие России и Азербайджана - один из ключевых элементов стабильности в регионе

Прочное и тесное взаимодействие России и Азербайджана является одним из ключевых элементов стабильности и на Южном Кавказе.

Прочное и тесное взаимодействие России и Азербайджана является одним из ключевых элементов стабильности и на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что после подписания российско- азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии связи между двумя странами развиваются на качественно новом уровне.

"Мы разделяем высказанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым высокую оценку состояния двусторонних отношений. После подписания российско-азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии наши связи развиваются на качественно новом уровне", - заявила Захарова.