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Захарова: Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев

Захарова: Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев Сотрудник охраны посольства Азербайджана в Иране сражался как лев.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:35
Захарова: Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев
Мария Захарова

Сотрудник охраны посольства Азербайджана в Иране сражался как лев.

Как передает Report, об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видеокадры момента вооруженного нападения на азербайджанское диппредставительство в Тегеране.

Ранее Захарова написала о том, что российская сторона шокирована очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны.

"Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам", - отметила она.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: “Azərbaycan səfirliyinin mühafizəçisi şir kimi döyüşürdü”
Версия на английском языке Zakharova: Azerbaijani embassy guard fought like lion

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