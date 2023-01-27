Захарова: Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев

Сотрудник охраны посольства Азербайджана в Иране сражался как лев.

Сотрудник охраны посольства Азербайджана в Иране сражался как лев.

Как передает Report, об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видеокадры момента вооруженного нападения на азербайджанское диппредставительство в Тегеране.

Ранее Захарова написала о том, что российская сторона шокирована очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны.

"Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам", - отметила она.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.