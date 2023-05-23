Захарова: Следует регулярно проводить встречи между СМИ Азербайджана и России

Следует регулярно проводить встречи между представителями СМИ Азербайджана и России.

Следует регулярно проводить встречи между представителями СМИ Азербайджана и России.

Как сообщает корреспондент Репорт из Москвы, об этом официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила журналистам, комментируя прошедший сегодня в Москве круглый стол "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа".

Она отметила, что подобные встречи очень важны: "Прямой контакт и диалог представителей СМИ двух стран необходим".

Захарова отметила, что вопросы сотрудничества СМИ обсуждаются и в рамках формата межмидовских консультаций между странами: "Но без прямого общения СМИ все это было бы неполным".

Она подчеркнула, что такие встречи нужно проводить регулярно, и выразила надежду, что очередная встреча пройдет в следующий раз и в Азербайджане.