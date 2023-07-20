Захарова: Шансы на проведение в Москве встречи глав МИД Азербайджана и Армении высоки

Шансы на проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве хорошие.

Есть очень хорошие шансы на проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

"Шансы очень хорошие. Как только мы получим от экспертов, которые сейчас занимаются проработкой такой встречи, конкретную фактуру по датам, обязательно поделимся", - сказала Захарова.

Ранее Россия заявила о готовности организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении, а затем провести трехсторонний саммит в Москве для подписания мирного договора.