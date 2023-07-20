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Захарова: Шансы на проведение в Москве встречи глав МИД Азербайджана и Армении высоки

Захарова: Шансы на проведение в Москве встречи глав МИД Азербайджана и Армении высоки Шансы на проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве хорошие.
Внешняя политика
20 июля 2023 г. 13:50
Захарова: Шансы на проведение в Москве встречи глав МИД Азербайджана и Армении высоки
Мария Захарова

Есть очень хорошие шансы на проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

"Шансы очень хорошие. Как только мы получим от экспертов, которые сейчас занимаются проработкой такой встречи, конкретную фактуру по датам, обязательно поделимся", - сказала Захарова.

Ранее Россия заявила о готовности организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении, а затем провести трехсторонний саммит в Москве для подписания мирного договора.

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Версия на английском языке Zakharova: Chances of trilateral meeting between Armenian, Russian, and Azerbaijani FMs in Moscow are pretty high 
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Moskvada Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan XİN rəhbərlərinin görüşünün keçirilməsi şansları çox yüksəkdir"

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