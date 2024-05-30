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Захарова: Север-Юг - ключевое звено евразийской инициативы России

Захарова: Север-Юг - ключевое звено евразийской инициативы России Международный транспортный коридор Север-Юг станет одним из ключевых звеньев реализации флагманской инициативы президентаРоссии по формированию большого евразийского пространства.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 16:21
Захарова: Север-Юг - ключевое звено евразийской инициативы России
Мария Захарова

Международный транспортный коридор Север-Юг станет одним из ключевых звеньев реализации флагманской инициативы президента России по формированию большого евразийского пространства.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

"Предполагается, что этот маршрут соединит порты на Балтике, в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана и станет одним из ключевых звеньев реализации флагманской инициативы президента России по формированию большого евразийского пространства", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия уделяет большое внимание налаживанию транспортно-логистических связей с соседними странами, в том числе со странами Южного Кавказа: "С соседями у нас налажены прочные торгово-экономические связи, и, как известно, на Южном Кавказе главным препятствием был армяно-азербайджанский конфликт".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Cənubi Qafqazda ticari-iqtisadi əlaqələrin qurulmasına əsas maneə idi

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