Захарова: Россия заинтересована в том, чтобы мир в регионе Южного Кавказа настал как можно скорее

Захарова: Россия заинтересована в том, чтобы мир в регионе Южного Кавказа настал как можно скорее

Россия заинтересована в том, чтобы мир на Южном Кавказе наступил как можно скорее.

https://static.report.az/photo/d047c1e1-6cc2-377f-a604-e4a2b919221b.jpg https://static.report.az/photo/d047c1e1-6cc2-377f-a604-e4a2b919221b.jpg Мария Захарова

Россия заинтересована в том, чтобы мир на Южном Кавказе наступил как можно скорее. Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге. Также представитель МИД отметила, что РФ всегда готова помогать сторонам по всем вопросам трехсторонних договоренностей. "Напомню, помимо мирного договора, этот, можно сказать, пакет договоренностей включает и вопросы делимитации, демаркации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, развития контактов по линии гражданского общества. И, конечно, мы также приветствуем усилия наших соседей, таких как Казахстан, в данном направлении", - сказала она. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Russia eager for swift peace in South Caucasus region, Zakharova says