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Захарова: Россия выступает за полное разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Захарова: Россия выступает за полное разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе Россия выступает не только за создание конкретного маршрута, но и за полную разблокировку экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 19:54
Захарова: Россия выступает за полное разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Россия выступает не только за создание конкретного маршрута, но и за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Выступаем за то, чтобы это происходило в транспарентных, взаимовыгодных условиях. Это не только слова, это работа", - сказала Захарова.

Она отметила, что именно такая работа в интересах как Армении, так и Азербайджана, так и их соседей ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров.

По ее словам, процесс разблокирования коммуникаций, запущенный лидерами трех стран в январе 2021 года, до сих пор так и не доведен до конца.

"Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности на бумаге. Мы знаем что помешало - это "добрые" советы западных друзей нынешнего руководства Армении", - добавила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Rusiya Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların tamamilə açılmasının tərəfdarıdır"

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