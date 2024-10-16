Захарова: Россия рассматривает формат "3+3" как ключ к миру на Южном Кавказе

Россия рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий стран региона для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Россия рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий стран региона для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, упомянутая платформа представляет собой возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах в регионе.

"17-18 октября глава МИД России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом в Турцию для участия в третьем заседании консультативной региональной платформы "3+3". Она включает в себя Азербайджан, Армению, Грузию, также Иран, Россию, Турцию. Мы рассматриваем этот формат как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, а также возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах",- сказала она.

Захарова добавила, что в рамках мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства также проведет двусторонние встречи с коллегами.