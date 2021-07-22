Захарова: Россия озабочена напряженностью на армяно-азербайджанской границе

"Россия с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении".

"Россия с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, мы с озабоченностью воспринимаем любые проявления эскалации напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. И, конечно, это крайне негативно влияет на региональную обстановку и не способствует нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией, ведет к неоправданным потерям среди населения двух стран", - сказала она.

Она отметила, что Россия рассчитывает на скорый запуск переговоров между Арменией и Азербайджаном по делимитации границы, готова оказать содействие.