Захарова: Россия и Азербайджан готовят новые соглашения о межрегиональном сотрудничестве

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Одним из важных элементов азербайджано-российских межрегиональных отношений является многоплановое сотрудничество субъектов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Сотрудничество развивается на основе соглашений правительства Азербайджана с правительствами российских регионов. На настоящий момент действует 17 таких соглашений, готовится ряд новых", - заявила М.Захарова.

Она указала, что об эффективности межрегиональных связей России и Азербайджана говорит наличие в Баку представительств ряда российских регионов, торговых домов, представительств бизнес-структур и региональных авиалиний.

"В свою очередь азербайджанские предприниматели инвестировали в строительство санаторно-курортного центра "Ессентуки", а также завода по производству продуктов питания в Краснодарском крае. Реализуются проекты в Кабардино-Балкарии, Дагестане", - подчеркнула представитель МИД.

М.Захарова напомнила, что площадкой для обсуждения подготовки новых проектов сотрудничества является проходящий ежегодно российско-азербайджанский межрегиональный форум. "Сейчас готовится очередной, девятый по счету подобный форум", - резюмировала она.