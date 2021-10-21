Захарова: Российские компании готовы принять участие в постконфликтом восстановлении

Россия заинтересована в расширении российского делового присутствия в Азербайджане

Российские экономические операторы готовы принять участие в постконфликтом восстановлении. 17-18 ноября группа российских компаний планирует вновь посетить Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По ее словам, одним из примеров взаимодействия и кооперации в этом направлении является состоявшаяся в Джебраильском районе закладка совместного сервисного центра "КамАз" и производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод".

Захарова отметила, что Россия заинтересована в расширении российского делового присутствия в Азербайджане.