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Захарова: РФ готова провести встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана

Захарова: РФ готова провести встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана Москва подтверждает готовность организовать не состоявшуюся ранее трехстороннюю встречу глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 16:20
Захарова: РФ готова провести встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана
Мария Захарова

Москва подтверждает готовность организовать не состоявшуюся ранее трехстороннюю встречу глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона подтверждает готовность организовать переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана, Армении в Москве под эгидой [главы МИД РФ] Сергея Лаврова. Об этом мы информировали и Баку, и Ереван, публично говорили на этот счет. Мы полагаем, что периодически возникающие осложнения на земле не должны становиться препятствием, поводом для какого-то "подмораживания" переговорного процесса", - отметила дипломат.

Напомним, 23 декабря в Москве планировалась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия во встрече. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что отказавшись от участия на трехсторонней встрече в Москве глава МИД Армении упустил возможность.

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