Захарова: Решение спорных вопросов между Баку и Ереваном должно происходить дипломатическими методами

Решение всех спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией должно происходить дипломатическими методами.

Решение всех спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией должно происходить дипломатическими методами.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова призвала стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки.

"Мы намерены всячески способствовать этому и на встрече, которая состоится 19 мая",- сказала она.

Напомним, что 19 мая в Москве состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России, в ходе которых запланированы и двусторонние переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.