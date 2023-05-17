Захарова: Решение спорных вопросов между Баку и Ереваном должно происходить дипломатическими методами

Решение всех спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией должно происходить дипломатическими методами.
Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова призвала стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки.
"Мы намерены всячески способствовать этому и на встрече, которая состоится 19 мая",- сказала она.
Напомним, что 19 мая в Москве состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России, в ходе которых запланированы и двусторонние переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.