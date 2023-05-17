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Захарова: Решение спорных вопросов между Баку и Ереваном должно происходить дипломатическими методами

Захарова: Решение спорных вопросов между Баку и Ереваном должно происходить дипломатическими методами Решение всех спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией должно происходить дипломатическими методами.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 17:13
Захарова: Решение спорных вопросов между Баку и Ереваном должно происходить дипломатическими методами
Мария Захарова

Решение всех спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией должно происходить дипломатическими методами.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова призвала стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки.

"Мы намерены всячески способствовать этому и на встрече, которая состоится 19 мая",- сказала она.

Напомним, что 19 мая в Москве состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России, в ходе которых запланированы и двусторонние переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Bakı ilə İrəvan arasında mübahisələr diplomatik yollarla həll edilməlidir”
Версия на английском языке Zakharova: Disputes between Baku and Yerevan should be resolved diplomatically

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