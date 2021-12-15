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Захарова: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС может активизировать взаимную торговлю

Захарова: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС может активизировать взаимную торговлю Взаимодействие Азербайджана и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствовало бы активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 19:13
Захарова: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС может активизировать взаимную торговлю
Мария Захарова

Взаимодействие Азербайджана и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствовало бы активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Азербайджан мог бы стать наблюдателем в ЕАЭС.

"Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации взаимной торговли, разблокировке транспортных артерий в регионе и реализации масштабных региональных и не только региональных инфраструктурных проектов. При этом важно и необходимо учитывать, что решение о повышении уровня взаимодействия союза принимается с согласия всех государств-членов и заинтересованной стороны по итогам всесторонней экспертной проработки возможных экономических последствий подобного шага", - сказала она.

Она отметила, что ЕАЭС открыт для государств, которые разделяют его цели, принципы и заинтересованы в более тесной интеграции и взаимодействии: "В первую очередь, мы имеем в виду страны СНГ, которые сохраняют с государствами - членами союза наиболее тесные связи в сфере кооперации".

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Версия на английском языке Zakharova: Development of Azerbaijan-EAEU dialogue may intensify mutual trade

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