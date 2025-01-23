Захарова: Пока сложно предсказать политику администрации Трампа по Южному Кавказу

Политику администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Южного Кавказа пока что не представляется возможным.

Политику администрации нового президента США Дональда Трампа в отношении Южного Кавказа пока сложно прогнозировать.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сложно прогнозировать политику администрации Трампа в отношении Южного Кавказа. Опыт прошлых лет показывает, что попытки вмешательства нерегиональных игроков не приводили ни к чему хорошему", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия продолжает поддерживать прямой диалог между Азербайджаном и Арменией и всегда готова оказывать поддержку двум странам, развитию контактов гражданского общества, разблокированию коммуникаций.

"Касательно платформы "3+3" - это перспективный механизм выстраивания странами Южного Кавказа диалога. У него свои задачи и цели, есть поступательное развитие по направлениям, представляющим взаимный интерес. Нет никакой кулуарной повестки, все открыто заявлено", - добавила она.