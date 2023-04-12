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Захарова: Подключение новых игроков в армяно-азербайджанское урегулирование приводит к дестабилизации

Захарова: Подключение новых игроков в армяно-азербайджанское урегулирование приводит к дестабилизации МИД России считает возникновение последней напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном "влиянием внешних сил, подключением к процессу урегулирования новых игроков".
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 16:07
Захарова: Подключение новых игроков в армяно-азербайджанское урегулирование приводит к дестабилизации
Мария Захарова

МИД России считает возникновение последней напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном "влиянием внешних сил, подключением к процессу урегулирования новых игроков".

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

По ее словам, российская сторона не делала предположений об этом, она однозначно утверждала это ранее.

"Мы не делали предположений, мы говорили об этом ранее, мы делились своим анализом того, что включение иных игроков, которые никогда не занимались урегулированием данного застарелого конфликта, не будет иметь той добавленной стоимости и эффекта заявленного в достижении мира", - заявила М. Захарова. По ее словам, это будет, к сожалению, приводить к дестабилизации и уводить от достижения намеченного мирного урегулирования.

"Сейчас мы начинаем созерцать и наблюдать различные проявления того, как вмешательство внешних игроков, которые никогда не имели возможности проявить себя в конструктивном плане, вносит дополнительную дестабилизацию", - заявила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на английском языке Zakharova: 'Russia had predicted border tension against the background of the EU mission'
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Aİ-nin missiyasının fonunda gərginliyin yaranmasını proqnozlaşdırmışdıq"

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