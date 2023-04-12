Захарова: Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией пройдет в РФ

Россия продолжает свои усилия по содействию Азербайджану и Армении в подготовке и подписании мирного договора, очередная встреча сторон пройдет в РФ.
Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.
"Наши усилия по всемерному содействию Азербайджанской Республике и Республике Армении в подготовке мирного договора между этими странами не ослабевают. Партнеры приняли наши предложения по проведению очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории, даты пока неизвестны", - заявила М. Захарова