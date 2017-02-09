Захарова: Для России Полад Бюльбюльоглу больше чем посол

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ МИД России разделяет мнение посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу об уровне двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя заявления посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу о том, что отношения двух стран достигли высшей точки.

"Является ли эта точка отношений наивысшей или есть куда стремиться, мне сложно сказать, просто действительно могу согласиться с той позитивной оценкой двусторонних отношений, которую дал Полад Бюльбюльоглу. Мне кажется, что нет пределов совершенства", - заявила М.Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что П.Бюльбюльоглу больше чем посол.

"Я не думаю, что мы считали его звездой нашей страны, мы продолжаем таковым его считать. Мы его любим", - сказала она.