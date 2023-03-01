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Захарова: Надеемся на реализацию Ереваном и Баку выработанных вместе с РФ инициатив

Захарова: Надеемся на реализацию Ереваном и Баку выработанных вместе с РФ инициатив При нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут реализованы мирные инициативы, выработанные совместно с Россией.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 11:15
Захарова: Надеемся на реализацию Ереваном и Баку выработанных вместе с РФ инициатив
Мария Захарова

При нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будут реализованы мирные инициативы, выработанные совместно с Россией.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Этот регион можно назвать в прямом смысле узловым, еще одним регионом, где все-таки есть надежда, что будут реализованы те мирные инициативы, которые были выработаны сторонами совместно с Россией", - сказала она.

По ее словам, политика Запада "по внедрению в ситуацию" ведется не для урегулирования конфликта, а с "ровно противоположными целями".

"К сожалению, и здесь такую тенденцию мы наблюдаем на протяжении многих лет. Сейчас западники еще больше активизировались", - добавила дипломат.

Она напомнила, что успешных примеров решения конфликтов с участием западных партнеров нет, при этом "количество конфликтов по причине и по инициативе коллективного Запада увеличивается".

"Никто не сможет сказать, что где-то, где побывала нога, или рука, или мысль коллективного Запада, стало лучше", - констатировала Захарова.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым отметил, что Евросоюз злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией, продвигая свою гражданскую миссию на территории последней.

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Версия на английском языке Zakharova: 'We hope Yerevan and Baku will implement initiatives developed together with Russia'
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Qərbi Cənubi Qafqaza soxulmaqda ittiham edib

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