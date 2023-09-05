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Захарова: Москва выступает за допуск гумпомощи в регион и через Агдамский маршрут

Захарова: Москва выступает за допуск гумпомощи в регион и через Агдамский маршрут Москва выступает за беспрепятственный допуск гуманитарной помощи в регион и через Агдамский маршрут.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 16:08
Захарова: Москва выступает за допуск гумпомощи в регион и через Агдамский маршрут
Мария Захарова

Москва выступает за беспрепятственный допуск гуманитарной помощи в регион и через Агдамский маршрут.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

При этом она призвала избегать ненужной политизации данного вопроса: "Евросоюз в данном случае застенчиво заимствует инициативу российской стороны. При этом результаты действий Европейского Союза в целом не ведут к нормализации обстановки".

Захарова также отметила, что политические заявления деятелей Армении затрудняют решение вопроса: "Мне кажется, сейчас нужно сделать все необходимое для того, чтобы улучшить ситуацию. И еще раз хочу сказать, что подобные заявления, которые мы периодически слышим, особенно за последние дни, со стороны Еревана, не идут на пользу людям".

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Версия на английском языке Zakharova: Moscow stands for admission of humanitarian aid to region through Aghdam route as well
Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: “Moskva humanitar yüklərin Ağdam marşrutu ilə maneəsiz buraxılmasının tərəfdarıdır”

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