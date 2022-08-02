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Захарова: Москва вносит вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора

Захарова: Москва вносит вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора Москва вносит активный вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора.
Внешняя политика
2 августа 2022 г. 15:36
Захарова: Москва вносит вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора

Москва вносит активный вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, спецпредставитель МИД России по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном Игорь Ховаев "проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения, выхода на взаимовыгодные базовые принципы".

Захарова подчеркнула готовность Москвы провести второе заседание пограничной комиссии Баку и Еревана.

"Делимитация армяно-азербайджанской границы также является важным направлением российских посреднических усилий по оздоровлению диалога между нашими закавказскими соседями. Мы всегда готовы принимать наших армянских и азербайджанских друзей на территории России. Убеждены, что уникальные профессиональные возможности, компетенции нашей страны в вопросе делимитации и демаркации на постсоветском пространстве способны существенно укрепить безопасность на границе и в регионе в целом. Конкретные сроки будут проведения тех или иных мероприятий будет определять Баку и Ереван. Мы будем информировать, как они это решение примут", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Moskva Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsinin hazırlanmasına töhfə verir”

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