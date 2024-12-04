Захарова: Москва изучает новые возможности взаимодействия в формате "3+3"

Россия изучает возможности укрепления сотрудничества в рамках платформы регионального взаимодействия "3+3".

Россия изучает возможности укрепления сотрудничества со странами региона в рамках платформы регионального взаимодействия "3+3".

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Report о возможности трансформации платформы "3+3" в региональную организацию.

По ее словам, данный вопрос обсуждался на заседании глав МИД стран, состоявшемся 18 октября в Стамбуле.

"С учетом итогов данного заседания, турецкая сторона, которая в настоящее время председательствует в этом формате, во взаимодействии с другими участниками ведет необходимую работу. На данном этапе координацию процесса осуществляет именно Турция," - отметила Захарова.

Отметим, что формат "3+3" включает Азербайджан, Армению, Россию, Турцию, Иран и Грузию. При этом в настоящее время в ней задействованы 5 стран, так как Грузия не участвует в мероприятиях в рамках платформы. Цель платформы - укрепление регионального сотрудничества и содействие решению общих вызовов.