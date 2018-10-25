Захарова: Мирное урегулирование отвечает интересам участников МГ ОБСЕ и самих сторон карабахского конфликта

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Каждая страна проводит свою независимую политику. К России не имеет отношение, как независимые страны выстраивают графики своих дипломатических контактов".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о том, почему советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после визита в Россию стразу направился на Южный Кавказ.

Отвечая на вопрос о высказываниях Дж.Болтона по нагорно-карабахскому урегулированию, М.Захарова заявила, что не знакома с ними. "Но естественно, мы считаем, что мирное урегулирование - это то, что отвечает интересам участников МГ ОБСЕ и собственно самих сторон конфликта", - добавила она.

Комментируя открывшийся сегодня в Баку VI Международный гуманитарный форум, официальный представитель МИД России заявила: "Любое развитие двусторонних гуманитарных связей и связей, которые дают возможности для многостороннего сотрудничества, можно только приветствовать когда они достигают такого уровня и дают такие результаты".

Напомним, VI Международный гуманитарный форум открылся в Баку сегодня. В мероприятии принимают участие 581 представитель из 86 стран и 24 международных организации. Иинициаторами мероприятия, проводимого с 2010 года, являются президенты Азербайджана и России.