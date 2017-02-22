Захарова: МИД России уделит пристальное внимание 25-летию азербайджано-российских отношений

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России планирует ряд мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Могу сказать, что в ближайшее время опубликуем на сайте подробнейшую информацию о состоянии российско-азербайджанских отношений. Будут подготовлены и другие материалы. Уделим этой дате пристальное внимание", - заявила представитель ведомства.