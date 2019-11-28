Захарова: Лавров посетит Баку в начале декабря - ДОПОЛНЕНО

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Баку 2-3 декабря с официальным визитом, предусмотрена встреча с высокопоставленными лицами в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"2-3 декабря в соответствии с имеющейся договоренностью министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом", - заявила М.Захарова.

По ее словам, программой пребывания главы российского внешнеполитического ведомства предусмотрены встречи с руководством страны, а также переговоры с министром иностранных дел Азербайджана.

"Будет продолжен диалог по ключевым вопросам развития двусторонних отношений - в политической, экономической, гуманитарной сферах. Также планируется подписать план консультаций внешнеполитических ведомств на 2020 год", - добавила М.Захарова.

Она подчеркнула, что в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым стороны намерены рассмотреть широкий комплекс вопросов.

"В ходе переговоров министры иностранных дел рассмотрят широкий комплекс вопросов взаимодействия в рамках СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы, ОЧЭС, на других международных площадках. В фокусе внимания сторон также проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования", - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.