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    Захарова: Двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном будут развиваться по восходящей

    МИД России прокомментировало перспективы развития российско-азербайджанских отношений в этом году

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Между Россией и Азербайджаном существует ряд вопросов, которые были намечены в прошлом и должны быть реализованы в будущем".

    Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы развития российско-азербайджанских отношений в 2017 году.

    "Мы развиваем, развивали эти отношения. Самое главное, что все соответствующие установочные документы, определяющие направление развития и реализацию политики России, говорят о том, что двусторонние отношения с Азербайджаном будут развиваться по восходящей", - заявила М.Захарова.

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