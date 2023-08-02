МИД РФ: Делаем все для достижения прочного мира и согласия на Южном Кавказе

Россия делает все для достижения прочного мира и согласия между Азербайджаном и Арменией в регионе.

Россия делает все для достижения прочного мира и согласия между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Захарова отметила, что все разговоры о том, что на фоне войны с Украиной какие-то направления во внешней политике России стали менее приоритетными, не имеют под собой никаких оснований. "Наверное, это оценочное суждение, личное мнение, возможно, эмоция. Стоит все-таки прислушаться к фактам",- сказала она.

Пресс-секретарь МИД РФ добавила, что Россия остается всецело приверженной продвижению процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе. И в полной мере относимся к Южному Кавказу, остальные наши обязательства выполняем".

"О каком снижении активности может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровне? Давайте перечислим из ключевых: трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении 25 мая этого года, 12-е заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций под сопредседателями вице-премьеров России, Азербайджана и Армении 2 июня, а также переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве 19 мая и 25 июля. Это снижение темпов? Это данные за последние 3 месяца. Нужно смотреть правде в глаза",- сказала Захарова.