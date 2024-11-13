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Захарова: Были близки к разблокированию маршрутов в регионе, но Ереван заморозил участие

Захарова: Были близки к разблокированию маршрутов в регионе, но Ереван заморозил участие Армения, Азербайджан и Россия в июне 2023 года были близки к восстановлению транспортных маршрутов в регионе, однако под давлением Запада Ереван приостановил участие в рабочих группах и всех трехсторонних форматах.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 17:13
Захарова: Были близки к разблокированию маршрутов в регионе, но Ереван заморозил участие

Армения, Азербайджан и Россия в июне 2023 года были близки к восстановлению транспортных маршрутов в регионе, однако под давлением Запада Ереван приостановил участие в рабочих группах и всех трехсторонних форматах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, значение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года переоценить невозможно. Она напомнила, что в январе 2021 года в Москве состоялся саммит с участием лидеров Армении и Азербайджана. На этом саммите был дан старт мирному процессу, и в его рамках сформирована трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров трех стран.

Кроме того, на базе соглашения была выстроена целая система трехсторонних договоренностей, включающая такие направления, как разработка мирного договора, снятие транспортных блокад, делимитация и демаркация границы, а также развитие контактов между гражданскими сообществами стран.

"Благодаря этой основе нам удалось добиться реальных, значимых результатов по множеству вопросов", - отметила она.

Однако, по ее словам, США и ЕС, выступая в роли посредников, не предложили ничего нового и лишь воспроизвели российские наработки, при этом искажая их суть. Захарова добавила, что в действительности Запад стремится контролировать мирный процесс, чтобы усилить свое влияние в регионе и вытеснить Россию, Иран и Турцию.

"Для них судьба народов Южного Кавказа не имеет значения, ими движут лишь собственные амбиции. В отличие от Запада, мы искренне заинтересованы в безопасности, стабильности и процветании Южного Кавказа. Этот регион - зона наших исторических, экономических и гуманитарных интересов. Мы готовы способствовать его развитию, так как это основа для стабильности и безопасности", - подчеркнула Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova: We were close to unblocking regional routes, but Yerevan froze participation
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistan Qərbin təzyiqi altında işçi qruplarında və üçtərəfli formatlarda iştirakını dayandırdı

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