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Захарова: Баку и Москва активно сотрудничают, исходя из важности решения региональных задач

Захарова: Баку и Москва активно сотрудничают, исходя из важности решения региональных задач Россия и Азербайджан активно сотрудничают во всех отраслях, исходя из важности развития не только двухсторонних отношений, но и тех региональных задач, в которых наши страны взаимодействуют.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 14:09
Захарова: Баку и Москва активно сотрудничают, исходя из важности решения региональных задач

Россия и Азербайджан активно сотрудничают во всех отраслях, исходя из важности развития не только двухсторонних отношений, но и решения тех региональных задач, в которых наши страны взаимодействуют.

Об этом в эксклюзивном комментарии Report заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве.

"Мы видим большое желание стран коллективного Запада, НАТОвского блока ловить рыбу в мутной воде, а до этого еще воду взбаламутить. Я думаю, что в Баку об этом хорошо знают, как и в других странах региона. Нужно сделать все, чтобы дестабилизация, которая наблюдается в других точках мира из-за желания Запада управлять хаосом, не перекинулась на наш общий регион", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что регион прошел уже через огромные количество конфликтов, и возникновение нового хаоса нельзя допускать. По ее словам, нельзя позволить "очередным махинаторам, манипуляторам" развернуть политику управляемого хаоса в регионе.

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Версия на английском языке Zakharova: Baku, Moscow actively cooperate on regional issues
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Bakı və Moskva regional məsələlərin həllində fəal əməkdaşlıq edirlər

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