Зафар Сыракая: Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома

Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома в соответствии с пунктом 13 Всеобщей декларации прав человека.

Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома в соответствии с пунктом 13 Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции, член Великого национального собрания Зафар Сыракая на международной конференции на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

Напомнив о тяжелых гуманитарных последствиях бывшего конфликта для азербайджанского народа, Сыракая с сожалением отметил об изгнании азербайджанцев из Армении и разрушении азербайджанского культурного наследия в этой стране.

Сыракая сказал, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации в регионе появилась благоприятная возможность для прочного мира, он также выразил поддержку мирным усилиям Азербайджана.