О нас

Зафар Сыракая: Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома

Зафар Сыракая: Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома в соответствии с пунктом 13 Всеобщей декларации прав человека.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 11:01
Зафар Сыракая: Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома

Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома в соответствии с пунктом 13 Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции, член Великого национального собрания Зафар Сыракая на международной конференции на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

Напомнив о тяжелых гуманитарных последствиях бывшего конфликта для азербайджанского народа, Сыракая с сожалением отметил об изгнании азербайджанцев из Армении и разрушении азербайджанского культурного наследия в этой стране.

Сыракая сказал, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации в регионе появилась благоприятная возможность для прочного мира, он также выразил поддержку мирным усилиям Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zafar Sirakaya: Azerbaijanis expelled from Armenia have right to return to their homes
Версия на азербайджанском языке Zəfər Sırakaya: "Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtmaq haqları var"

Самое читаемое

Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами
ФотоПроведены учебно-методические сборы с военными юристами
29 ноября 2023 г. 10:41
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi