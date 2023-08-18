Задержанный в Иране Фарид Сафарли приговорен к двум годам лишения свободы

Сегодня арестованному в Иране гражданину Азербайджана Фариду Сафарли был зачитан приговор.

Сегодня арестованному в Иране гражданину Азербайджана Фариду Сафарли был зачитан приговор.

Об этом Report сказала мать Ф.Сафарли Диляра Аскерова.

Она сообщила, что ее сына приговорили к двум годам лишения свободы.

Женщина отметила, что адвокат ее сына подаст апелляцию на приговор.

Проживающий в Германии гражданин Азербайджане Ф. Сафарли (1997 г.р.), пропал в Иране в феврале этого года. Попытки выяснить его судьбу были безрезультатны. И только после многочисленных обращений иранская сторона сообщила, что он арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенного 19 июля в Иране судебного заседания выдвинутое против Фарида Сафарли обвинение в "шпионаже" было заменено на обвинение в "попытке шпионажа".