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Задержанный в Иране Фарид Сафарли приговорен к двум годам лишения свободы

Задержанный в Иране Фарид Сафарли приговорен к двум годам лишения свободы Сегодня арестованному в Иране гражданину Азербайджана Фариду Сафарли был зачитан приговор.
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 17:04
Задержанный в Иране Фарид Сафарли приговорен к двум годам лишения свободы

Сегодня арестованному в Иране гражданину Азербайджана Фариду Сафарли был зачитан приговор.

Об этом Report сказала мать Ф.Сафарли Диляра Аскерова.

Она сообщила, что ее сына приговорили к двум годам лишения свободы.

Женщина отметила, что адвокат ее сына подаст апелляцию на приговор.

Проживающий в Германии гражданин Азербайджане Ф. Сафарли (1997 г.р.), пропал в Иране в феврале этого года. Попытки выяснить его судьбу были безрезультатны. И только после многочисленных обращений иранская сторона сообщила, что он арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенного 19 июля в Иране судебного заседания выдвинутое против Фарида Сафарли обвинение в "шпионаже" было заменено на обвинение в "попытке шпионажа".

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Версия на азербайджанском языке İranda saxlanılan Fərid Səfərliyə 2 il həbs cəzası verilib

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