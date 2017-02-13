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    Посольство: Задержанные в Дербенте граждане Азербайджана отпущены на следующий день

    После проведения всех необходимых формальностей и соответствующих процедур все задержанные были отпущены

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Ни одного задержанного гражданина Азербайджанской Республики в Дербенте нет. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

    По информации, полученной из министерства внутренних дел по Республике Дагестан, действительно 9-го февраля в результате проведённых Федеральной миграционной службой по Республике Дагестан рейдов на строительных объектах г.Дербента было задержано 185 человек, которые не имели соответствующего разрешения на проживание и трудовую деятельность на территории России.

    Ввиду того, что количество задержанных было большим, их, действительно, разместили в спортивном зале на время требуемой проверки. 10 февраля 2017 года после проведения всех необходимых формальностей и соответствующих процедур все задержанные были отпущены.

    Как сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в России, сегодня, 13 февраля посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы связался с мэром Дербента Маликом Баглиевым и тот лично подтвердил вышеуказанную информацию. Также он добавил, что на сегодняшний день ни одного задержанного гражданина Азербайджанской Республики в Дербенте не имеется.

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