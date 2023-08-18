Освобождена азербайджанка, задержанная при предотвращении армянской провокации в США

Наша соотечественница Алуда Зейналова, предотвратившая армянскую провокацию в США, была освобождена до следующего судебного заседания в уголовном суде штата Нью-Йорк.

Наша соотечественница Алуда Зейналова, предотвратившая армянскую провокацию в США, была освобождена до следующего судебного заседания в уголовном суде штата Нью-Йорк.

Как сообщает американское бюро Report, наша соотечественница, задержанная полицией Нью-Йорка на основании жалобы Мэри Джобанян, которая в числе других представителей армянского лобби два дня назад совершила провокацию против азербайджанцев, проводивших мирную демонстрацию перед штаб-квартирой ООН, освобождена до следующего суда. М.Джобанян обвинила А.Зейналову в нанесении первой телесных повреждений третьей степени.

Адвокат, назначенный А.Зейналовой для защиты ее прав, уроженец Южного Азербайджана Доран Хое Аббаси, сказал, что процесс по жалобе в отношении нашей соотечественницы будет продолжен. Он отметил, что дата следующего суда назначена на конец сентября. Адвокат А.Зейналовой заявил, что для защиты его подопечной будут собраны все необходимые доказательства и информация об инциденте.

В посольстве Азербайджана в США сообщили Report, что дипмиссия внимательно следит за событиями, предприняты и будут предприниматься все необходимые шаги для защиты прав А.Зейналовой.