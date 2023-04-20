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Еuronews: Зачем бывшему генсеку НАТО заплатили за визит в Армению

Еuronews: Зачем бывшему генсеку НАТО заплатили за визит в Армению Если НАТО — это организация, призванная обеспечивать мир, тогда зачем бывшему генеральному секретарю альянса Фогу Расмуссену заплатили за визит в Армению, являющуюся на тот момент председателем ОДКБ.
Внешняя политика
20 апреля 2023 г. 10:28
Еuronews: Зачем бывшему генсеку НАТО заплатили за визит в Армению

Правительство Армении заплатило за визит в Ереван бывшему генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, чтобы он, вероятнее всего, озвучил мысли, которые по политическим причинам им самим было трудно произнести публично.

Как передает Report, об этом говорится в статье Euronews.

"В время войны в Украине легко забыть, что НАТО - это организация, призванная обеспечивать мир. Тогда зачем бывшему генеральному секретарю альянса Фогу Расмуссену ехать в Армению, являющуюся на тот момент председателем ОДКБ?" - задается вопросом автор статьи.

Отмечается, что в середине марта Расмуссен посетил Армению, чтобы попытаться "подвести страну к мирному договору с Азербайджаном". В своем интервью во время визита он поднял вопрос о перспективах мира между Баку и Ереваном и особо отметил неоспоримые экономические выгоды подписания мирного договора с соседом для народа Армении.

Автор статьи отмечает, что, игнорируя четыре резолюции ООН, поддержанные каждой страной НАТО в последовательных голосованиях, подтверждающих правовой статус Карабаха как суверенной территории Азербайджана, диаспора Армении на протяжении 30 лет лоббировала признание ранее оккупированного Арменией Карабаха в качестве независимого государства. Но за последние два года все изменилось. Азербайджан освободил свои территории в 2020 году.

"Мир и экономическое сотрудничество с соседним Азербайджаном, в конечном счете, являются единственным жизнеспособным путем к лучшей жизни для бедного населения Армении, когда альтернативой остается продолжающаяся зависимая от России изоляция", - отмечается в статье.

"Нетрудно прочитать между строк и сделать вывод, что Расмуссен просто озвучивает вывод своего собственного клиента - правительства Армении, возможно, выражая то, что по политическим причинам им самим было трудно сказать публично", - добавляет автор статьи.

Вскоре после этого Расмуссен подвергся нападкам со стороны армянской "армии социальных сетей". Его обвинили даже в том, что он, по сути, занимается пиаром Азербайджана.

Позже, Расмуссен, возможно под влиянием оказанного на него давления в социальных сетях, предложил ЕС вооружить Армению, чтобы предотвратить еще один конфликт с Азербайджаном.

"Тем не менее, Расмуссен, безусловно, пролил свет на удивительную реальность того, что реальным долгосрочным союзником Армении, нравится вам это или нет, должен быть ее сосед и заклятый враг, Азербайджан", - заключается в статье.

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