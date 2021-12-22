Забелин: Президент Ильхам Алиев сплотил народ

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева во время 44-дневной войны была очень четкой, и все наблюдающие за ним понимали, что правда на его стороне.

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева во время 44-дневной войны была очень четкой, и все наблюдающие за ним понимали, что правда на его стороне.

Как передает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года в российско-азербайджанских отношениях и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.

"Речи президента сплотили народ. Народ ждал каждого шага", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что большая роль в победе в 44-дневной войне принадлежит и армии Азербайджана: "Многие раненые во времена войны желали вылечиться как можно скорее, чтобы вернуться на фронт".

М. Забелин также сравнил различное отношение к русским и другим национальностям в Азербайджане и Армении.

"В течении 30-ти лет мы всегда говорили, что в Азербайджане русские и другие национальности пользуются уважением",- сказал он, отметив, что тем временем в Армении жгут российские флаги.