Забелин: Азербайджанский народ испокон веков дружелюбно настроен по отношению к России

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Москва. 14 сентября. REPORT.AZ/ Государство и его руководство являются гарантом развития русского языка и культуры в Азербайджане.

Как передает российское бюро агентства Report, об этом заявил председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин на конференции "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" в Москве.

"Очень важно, что инициатива организации подобной конференции исходит от российской стороны. Испокон веков азербайджанский народ дружелюбно настроен по отношению к России и русскому народу", - заявил М. Забелин.

По его словам, дружба и толерантность лежат в основе азербайджанского народа.

"И мы живые свидетели этого. Мы - русские - полноправные граждане Азербайджана. Государство и его руководство являются гарантом развития русского языка и культуры", - подчеркнул глава общины.