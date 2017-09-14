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    Забелин: Азербайджанский народ испокон веков дружелюбно настроен по отношению к России

    Глава Русской общины Михаил Забелин: Мы - русские - полноправные граждане Азербайджана© Sputnik / Murad Orujov

    Москва. 14 сентября. REPORT.AZ/ Государство и его руководство являются гарантом развития русского языка и культуры в Азербайджане.

    Как передает российское бюро агентства Report, об этом заявил председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин на конференции "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" в Москве.

    "Очень важно, что инициатива организации подобной конференции исходит от российской стороны. Испокон веков азербайджанский народ дружелюбно настроен по отношению к России и русскому народу", - заявил М. Забелин.

    По его словам, дружба и толерантность лежат в основе азербайджанского народа.

    "И мы живые свидетели этого. Мы - русские - полноправные граждане Азербайджана. Государство и его руководство являются гарантом развития русского языка и культуры", - подчеркнул глава общины.

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