За время войны в Украине дома более 60 азербайджанских семей были полностью разрушены или повреждены

За время войны в Украине дома более 60 азербайджанских семей были полностью разрушены или повреждены

За время войны в Украине дома и квартиры более 60 азербайджанских семей были полностью разрушены или повреждены.

https://static.report.az/photo/43754c0c-3a41-3876-b2c7-382e3c48c055.jpg https://static.report.az/photo/43754c0c-3a41-3876-b2c7-382e3c48c055.jpg

За время войны в Украине дома и квартиры более 60 азербайджанских семей были полностью разрушены или повреждены. В результате частного расследования, проведенного восточноевропейским бюро Report, выяснилось, что примерно 30 из них приходится на Донецкую область, из которых 20 - на Мариуполь. Еще около 20 домов наших соотечественников разрушены в Херсонской и Николаевской областях. Остальные разрушенные дома находились в других областях. Отметим, что это не официальная статистика, а предполагаемые цифры, полученные в результате расследования нашего бюро. По этой причине число разрушенных или поврежденных домов азербайджанцев может быть больше. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке War leaves about 60 Azerbaijani families homeless in Ukraine