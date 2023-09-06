За время войны в Украине дома более 60 азербайджанских семей были полностью разрушены или повреждены

За время войны в Украине дома и квартиры более 60 азербайджанских семей были полностью разрушены или повреждены.
В результате частного расследования, проведенного восточноевропейским бюро Report, выяснилось, что примерно 30 из них приходится на Донецкую область, из которых 20 - на Мариуполь. Еще около 20 домов наших соотечественников разрушены в Херсонской и Николаевской областях. Остальные разрушенные дома находились в других областях.
Отметим, что это не официальная статистика, а предполагаемые цифры, полученные в результате расследования нашего бюро. По этой причине число разрушенных или поврежденных домов азербайджанцев может быть больше.