Грузинские эксперты: За инцидентом на границе стоят недружественные Грузии и Азербайджану силы

"Последний инцидент на границе можно рассматривать как попытку со стороны определенных недружественных Грузии и Азербайджану сил подтолкнуть стороны к конфликту ".

Об этом грузинскому бюро Report заявил заслуженный журналист Грузии, политолог Бадри Начкебиа.

Мо его мнению, не всем приходится по душе грузино-азербайджанская дружба: "Многие стороны заинтересованы в том, чтобы испортить дружеские и братские отношения между этими двумя странами".

Политолог отметил, что в вопросе границы обеим странам досталось тяжелое советское наследие: "Грузины и азербайджанцы – друзья и братья. Обе стороны должны высоко ценить и беречь эта дружбу, братство и стратегическое партнерство. Обе страны должны достойно выйти из переговорного процесса касательно границы. И в Грузии и, возможно, в Азербайджане найдутся люди, которые в угоду своим алчным интересам будут стараться испортить дружественные братские отношения. Мы категорически не должны этого позволять".

По мнению Б.Начкебиа, в вопросе границы требуется взаимопонимание: "На передовых деятелей общества двух стран ложится большая работа. В этом вопросе обязательно следует учитывать религиозный момент, и очень осторожно подходить к этому вопросу".

Эксперт считает, что во избежание повторения таких инцидентов должна быть создана совместная комиссия: "Во избежание недоразумений может быть проведен совместный мониторинг. Кроме того, может быть создана совместная комиссия, в которую вошли бы депутаты и уважаемые люди, чтобы в таком формате можно было рассмотреть этот вопрос в дружеских условиях".

Б.Начкебиа добавил, что общественность Грузии не должна смотреть на произошедший инцидент сквозь призму религии: "Даже если было какое-то нарушение, оно носило чисто технический характер. Азербайджанцы никогда не проявят неуважения к грузинам, особенно к их религии".

Грузинский политолог Бадри Начкебиа "Азербайджанцы никогда не проявят неуважения к грузинам, особенно к их религии"

Политолог подчеркнул необходимость укрепления сотрудничествя для еще большего развития дружеских отношений между Грузией и Азербайджаном: "Для укрепления тесных дружеских отношений, основу которых заложил покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев, нужно реализовывать новые проекты и программы. В этой сфере допущены определенные ослабления. Я надеюсь, что руководство обеих стран уделит этой сфере большое внимание".

Политолог Николоз Метревели, комментируя вопрос грузинскому бюро Report, сказал, что в этом инциденте прослеживается след оппозиционной партии "Единого национального движения" и России: "Сторонник партии Давид Кацарава и другие участвовали в этой провокации. Естественно, Россия также заинтересована в дестабилизации".

По мнению эксперта, между братскими Грузией и Азербайджаном нет никаких проблем, которые можно было бы назвать реальными: "Работает совместная комиссия по делимитации границ. Между обеими странами есть коммуникация на высшем уровне. Полагаю, вопрос решится в скором времени".

Грузинский политолог Николоз Метревели "Между братскими Грузией и Азербайджаном нет никаких проблем, которые можно было бы назвать реальными"

По словам политолога, Лейбористская партия Грузии и ее лидер Шалва Нателашвили часто допускают антиазербайджанские выступления: "Лейбористы прибегают к клевете и вымыслам. Партия даже обвинила Азербайджан в решении Европейского суда по правам человека по "Рустави 2", принятом минувшим днем в пользу правительства Грузии. Один из их лидеров Георгий Кукава заявил, что один из судей в суде был азербайджанец, и он поддержал правительство Грузии. Поэтому Грузия собирается отдать Кешикчидаг Азербайджану. Эта партия занимается грязной, антиправительственной деятельностью. Таких политиков я называю незначительными и авантюристами. Они стараются помешать грузино-азербайджанским отношениям".

Н.Метревели отметил, что некоторое новости, в которых заявлялось об оскорблении религиозных чувств грузин на границе, не соответствуют действительности: "Заинтересованные в провокации утверждают, что были допущены оскорбления на религиозной почве. Однако ничего такого там не было".

По мнению эксперта, очень важно информировать общественность и Грузии, и Азербайджана о переговорах по вопросу границы.