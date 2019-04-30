За 27 лет США оказали Азербайджану помощь в размере 1,3 млрд долларов

"С 1992 года и по сей день США оказали Азербайджану помощь в размере 1,3 млрд долларов".

Как передает Report, об этом специалист по политическим делам посольства США в Азербайджане Кристин Сингх (Christine Singh) сообщила на организованном Госдепом США, правительством Азербайджана и ООН в Баку семинаре по Международному миграционному праву в рамках проекта "Усиление в Азербайджане эффективности борьбы против торговли людьми путем повышения потенциала и технической поддержки - VI Фаза".

По ее словам, некоторые мигранты едут в другие страны в поисках работы: "Но таким образом мигранты могут превратиться в жертв торговли людьми. Отмечу, что Азербайджан часто пользовался нашей помощью. Азербайджан должен усилить защиту своих границ. Это важный вопрос. Эти процессы должны идти в соответствии с международной миграционной политикой. В сфере юстиции важно следовать верховенству закона, что приведет к усовершенствованию и бизнес-среды в Азербайджане".