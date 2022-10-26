Аль-Тувейджри: За 10 лет Международный центр Низами Гянджеви добился больших успехов

За 10 лет деятельности Международный центр Низами Гянджеви добился больших успехов.
Как сообщает Report, об этом бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри заявил на пресс-конференции, посвященной 10-летнему юбилею центра.
По его словам, Международный центр Низами Гянджеви все эти годы активно проводил важные мероприятия при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри отметил, что деятельность центра способствует возрастанию важности Азербайджана на мировой арене.