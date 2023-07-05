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Южный Судан заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном

Южный Судан заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном 5 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел и регионального сотрудничества Южного Судана Дэнг Дау Дэнг Малеком, который находится в нашей стране с визит
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 20:35
Южный Судан заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном

5 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел и регионального сотрудничества Южного Судана Дэнг Дау Дэнг Малеком, который находится в нашей стране с визитом для участия в заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи обсуждалась повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи были подчеркнуты потенциальные возможности для развития наших двусторонних отношений в различных направлениях, особенно в экономической, энергетической, торговой, здравоохранительной сферах.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что процедуры по присоединению Южного Судана к Движению неприсоединения завершены, и поздравил их с этим.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и регионального сотрудничества Южного Судана Дэнг Дау Дэнг Малек выразил благодарность Азербайджану по случаю успешного председательства. Он отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənubi Sudan Azərbaycanla münasibətlərin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır

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