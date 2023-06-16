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Путешественница из ЮАР: Во время вчерашней провокации наша безопасность была хорошо обеспечена

Путешественница из ЮАР: Во время вчерашней провокации наша безопасность была хорошо обеспечена "Во время вчерашней провокации на границе наша безопасность была очень хорошо обеспечена".
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 16:40
Путешественница из ЮАР: Во время вчерашней провокации наша безопасность была хорошо обеспечена

"Во время вчерашней провокации на границе наша безопасность была очень хорошо обеспечена".

Об этом Report сказала путешественница из Южно-Африканской Республики Петро Мараис.

"Вчера произошел неприятный инцидент, но мы готовы к этому. Нас заранее проинструктировали о подобных ситуациях. Нам объяснили, как себя вести в таких случаях. Основной вопрос – безопасность, и она была обеспечена", - отметила путешественница.

П.Мараис отметила, что очарована городом Шуша: "Восстановительные работы в городе, реставрация исторических памятников достойны похвалы. Я была приятно удивлена увиденными памятниками".

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Версия на английском языке South African traveler: 'Our security was very well ensured during border provocation'
Версия на азербайджанском языке Cənubi afrikalı səyyah: "Ötəngünkü sərhəd təxribatında təhlükəsizliyimiz çox yaxşı təmin edildi"

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