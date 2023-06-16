Путешественница из ЮАР: Во время вчерашней провокации наша безопасность была хорошо обеспечена

Путешественница из ЮАР: Во время вчерашней провокации наша безопасность была хорошо обеспечена

"Во время вчерашней провокации на границе наша безопасность была очень хорошо обеспечена".

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"Во время вчерашней провокации на границе наша безопасность была очень хорошо обеспечена". Об этом Report сказала путешественница из Южно-Африканской Республики Петро Мараис. "Вчера произошел неприятный инцидент, но мы готовы к этому. Нас заранее проинструктировали о подобных ситуациях. Нам объяснили, как себя вести в таких случаях. Основной вопрос – безопасность, и она была обеспечена", - отметила путешественница. П.Мараис отметила, что очарована городом Шуша: "Восстановительные работы в городе, реставрация исторических памятников достойны похвалы. Я была приятно удивлена увиденными памятниками". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке South African traveler: 'Our security was very well ensured during border provocation'