Путешественница из ЮАР: Во время вчерашней провокации наша безопасность была хорошо обеспечена

"Во время вчерашней провокации на границе наша безопасность была очень хорошо обеспечена".
Об этом Report сказала путешественница из Южно-Африканской Республики Петро Мараис.
"Вчера произошел неприятный инцидент, но мы готовы к этому. Нас заранее проинструктировали о подобных ситуациях. Нам объяснили, как себя вести в таких случаях. Основной вопрос – безопасность, и она была обеспечена", - отметила путешественница.
П.Мараис отметила, что очарована городом Шуша: "Восстановительные работы в городе, реставрация исторических памятников достойны похвалы. Я была приятно удивлена увиденными памятниками".