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Ющенко: VIII Бакинский глобальный форум позволит обсудить ряд важных вопросов

Ющенко: VIII Бакинский глобальный форум позволит обсудить ряд важных вопросов В рамках VIII Бакинского глобального форума будут обсуждаться очень важные вопросы по различным секторам.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 09:28
Ющенко: VIII Бакинский глобальный форум позволит обсудить ряд важных вопросов

В рамках VIII Бакинского глобального форума будут обсуждаться очень важные вопросы по различным секторам.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший президент Украины Виктор Ющенко.

"После трудностей возникших из-за пандемии и отсутствия возможности участвовать на Глобальном форуме в прошлом году, особенно рад участвовать на мероприятии в этот раз. Мы очень рады быть вновь в Баку. Форум позволит обсудить ряд важных проблем, в том числе темы безопасности, политический, гуманитарный пакеты, экономический блок вопросов. Мы соскучились по подобному диалогу", - заявил В.Ющенко.

Восьмой глобальный бакинский форум "Мир после COVID-19" начинает работу сегодня в столице Азербайджана Баку. Его организатором является Международный центр Низами Гянджеви, созданный в 2012 году группой общественных и политических деятелей мира.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

В рамках форума, который продлится до 6 ноября, состоятся 11 панельных заседаний на различные темы.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Yuşenko: "Biz belə dialoq üçün darıxmışıq”
Версия на английском языке Yushchenko: 8th Global Baku Forum to allow discussing several important issues

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