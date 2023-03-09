Ющенко: Баку стал политическим Давосом

Баку стал политическим Давосом, где обсуждаются самые актуальные мировые проблемы.

Баку стал политическим Давосом, где обсуждаются самые актуальные мировые проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Он отметил, что активизация обсуждения методов "борьбы со злом" очень важна.

По его словам, в настоящее время в странах Европы сохраняется несколько конфликтных очагов. "Мы живем в той части Европы, где конфликты в Грузии, Карабахе, Приднестровье, Украине, однако агрессор один"- заявил Ющенко.

"Сегодня нет страны, для которой вопрос безопасности не был бы важен", - отметил он.

Напомним, сегодня в столице Азербайджана начинает работу X Глобальный Бакинский форум. В этом году главной темой его станет "Мир сегодня: вызовы и надежды".

Глобальный Бакинский форум проводится с 2013 года под патронажем президента Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви.