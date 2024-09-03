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Юрист: Франция играет судьбами людей, оккупировав Майотту

Юрист: Франция играет судьбами людей, оккупировав Майотту Франция считает Майотту своей территорией.
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 11:49
Юрист: Франция играет судьбами людей, оккупировав Майотту

Франция считает Майотту своей территорией.

Как сообщает Report, об этом сказал юрист Союза Коморских Островов Мохамед Хассани на конференции в Баку на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта".

По его словам, сегодня на Майотте имеет место незаконная оккупация, и она играет судьбами людей.

"Франция считает эту оккупацию законной и считает Майотту своей территорией. Однако обращение с жителями острова у Франции совершенно иное, люди страдают в результате этой политики. Поэтому для спокойной жизни на Майотте требуется независимость", - отметил он.

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Версия на английском языке Lawyer: France plays with people's fate through illegal occupation of Mayotte
Версия на азербайджанском языке Hüquqşünas: Fransa Mayotda qeyri-qanuni işğalla insanların taleyi ilə oynayır

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