22 августа 2025 г. 11:11
Гейдар Алиев не только герой азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом сказал в Лачыне исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ Юрий Николаевич Жданов, выступая на международной конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

"Как представитель того времени, могу отметить, что решающую роль в успешной реализации проекта строительства масштабной Байкало-Амурской магистрали сыграл Гейдар Алиев, который в те годы являлся первым заместителем председателя Совета министров СССР, дважды Герой социалистического труда. Это выдающийся человек был не только героем азербайджанского народа. Мы все вспоминаем его с большим уважением и чувством благодарности".

Версия на азербайджанском языке Yuri Jdanov: Heydər Əliyev yalnız Azərbaycan xalqının qəhrəmanı deyil

