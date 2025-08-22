Юрий Жданов отметил выдающиеся заслуги Гейдара Алиева

10:47 Гейдар Алиев не только герой азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом сказал в Лачыне исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ Юрий Николаевич Жданов, выступая на международной конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

"Как представитель того времени, могу отметить, что решающую роль в успешной реализации проекта строительства масштабной Байкало-Амурской магистрали сыграл Гейдар Алиев, который в те годы являлся первым заместителем председателя Совета министров СССР, дважды Герой социалистического труда. Это выдающийся человек был не только героем азербайджанского народа. Мы все вспоминаем его с большим уважением и чувством благодарности".