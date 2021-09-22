Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым

“Отныне, как в официальных документах, так и на сайте президента Украины, Азербайджан упоминается как стратегический партнер вместе с Турцией, Великобританией, США, Канадой, Германией, Францией, Польшей, Грузией и Литвой. Однако, именно союз Киев – Анкара

“Отныне, как в официальных документах, так и на сайте президента Украины, Азербайджан упоминается как стратегический партнер вместе с Турцией, Великобританией, США, Канадой, Германией, Францией, Польшей, Грузией и Литвой. Однако, именно союз Киев – Анкара – Баку является наиболее значимым, учитывая исторические события, то соединявшие, то разъединявшие наш треугольник".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

По его словам, стоит учитывать и то, что несмотря на пандемию, в прошлом году Турции и Украине удалось сохранить товарооборот на уровне 4,7 млрд долларов: "В первом квартале этого года товарооборот составил 1,5 млрд долларов. И это на 18 процентов больше прошлогоднего показателя.

Что уже говорить об Азербайджане, отношения с которым сложились еще 30 лет назад. Именно в середине девяностых, независимой Украиной было подписано свыше десяти межправительственных соглашений. Договора касались и свободной торговли, и торгово-экономического сотрудничества, и воздушных связей, и производственной кооперации, и сотрудничества в области нефтегазовых скважин. Теперь у нас появился стимул - еще и преумножить наше партнерство.

И кстати, заявление о стратегическом партнерстве президента Зеленского должно быть расценено правильно - как нашими друзьями, так и недругами".