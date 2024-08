Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с послом Кувейта Абдуллой Мохамедом Абдуллой Альмауиди.

Как передает Report, об этом посол Украины сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы обсудили вопросы сотрудничества", - написал Ю.Гусев.