Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Юрий Гусев: Украина заинтересована в развитии логистических связей с Южным Кавказом

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 11:13
    Юрий Гусев: Украина заинтересована в развитии логистических связей с Южным Кавказом

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил о важности развития логистических связей Украины с Южным Кавказом.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Я принял участие в Черноморском и Каспийском грузовом форуме 2025 в Баку. Подчеркнул важность развития морских и железнодорожных соединений между Украиной и Южным Кавказом для укрепления торговли и транзита через Средний коридор", - написал он.

    Yuri Qusev: Ukrayna Cənubi Qafqazla logistika əlaqələrinin inkişafında maraqlıdır
    Yuriy Husyev: Ukraine seeks to strengthen logistics links with the South Caucasus

    Последние новости

    12:21

    Мухтар Бабаев: Азербайджан входит в список стран, рискующих столкнуться с дефицитом воды

    Инфраструктура
    12:12

    Министр: В прошлом году 28 директоров школ были освобождены от должностей

    Наука и образование
    12:12

    В Милли Меджлисе назвали примерную стоимость участия в конкурсе приема учителей

    Наука и образование
    12:11

    Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократии

    Другие страны
    12:06

    Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозиции

    В регионе
    12:04

    АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного года

    Инфраструктура
    12:00

    Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометров

    Инфраструктура
    12:00

    На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошение

    АПК
    11:56

    В 2026 году в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроют 11 школ

    Наука и образование
    Лента новостей