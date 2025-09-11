Юрий Гусев: Украина заинтересована в развитии логистических связей с Южным Кавказом

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил о важности развития логистических связей Украины с Южным Кавказом.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Я принял участие в Черноморском и Каспийском грузовом форуме 2025 в Баку. Подчеркнул важность развития морских и железнодорожных соединений между Украиной и Южным Кавказом для укрепления торговли и транзита через Средний коридор", - написал он.