Юрий Гусев: Украина заинтересована в развитии логистических связей с Южным Кавказом
- 11 сентября, 2025
- 11:13
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил о важности развития логистических связей Украины с Южным Кавказом.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".
"Я принял участие в Черноморском и Каспийском грузовом форуме 2025 в Баку. Подчеркнул важность развития морских и железнодорожных соединений между Украиной и Южным Кавказом для укрепления торговли и транзита через Средний коридор", - написал он.
Took part in the Black and Caspian Freight Forum 2025 in Baku.— Yuriy Husyev (@Husyev) September 11, 2025
Emphasized the importance of developing maritime & railway connections between Ukraine and the South Caucasus to strengthen trade and transit via the Middle Corridor.
🇺🇦& 🇦🇿 are key partners linking Europe & Asia. 🌍 pic.twitter.com/bCMj4Q7WpI
